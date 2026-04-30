Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года

56-летний швейцарец возглавляет Международную федерацию футбола с 2016 года и уже дважды переизбирался на эту должность — в 2019-м и в 2023-м.
Сегодня Инфантино объявил, что поборется за победу на выборах и в 2027-м: «Я хочу подтвердить, что буду кандидатом на пост президента ФИФА в следующем году».
Его поддержат как минимум три из шести конфедераций, поэтому нынешний глава организации считается фаворитом. Он может оказаться единственным кандидатом, как это было в предыдущие две избирательные кампании.