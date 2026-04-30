Висса — худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак — 4-й, Гарначо — 5-й, Гиттенс — 8-й, Симонс — 9-й, Делап — 10-й, Виртц — 14-й

Британская газета составила список худших трансферов сезона в лиге — в него попали 20 футболистов. Топ-10 выглядит так:
1. Йоан Висса (в «Ньюкасл» из «Брентфорда» за 55 млн фунтов);
2. Джеймс Макати (в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Сити» за 30 млн фунтов);
3. Харви Эллиотт (в «Астон Виллу» из «Ливерпуля», аренда с опцией выкупа);
4. Александер Исак (в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов);
5. Алехандро Гарначо (в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» за 40 млн фунтов);
6. Джон Арьяс (в «Вулверхэмптон» из «Флуминенсе» за 15 млн фунтов);
7. Конор Галлахер (в «Тоттенхэм» из «Атлетико» за 35 млн фунтов);
8. Джейми Гиттенс (в «Челси» из «Боруссии» Дортмунд за 48,5 млн фунтов);
9. Хави Симонс (в «Тоттенхэм» из «РБ Лейпциг» за 52 млн фунтов);
10. Лиам Делап (в «Челси» из «Ипсвича» за 30 млн фунтов).
Отметим, что переход Ника Вольтемаде в «Ньюкасл» за 69 млн фунтов авторы списка поставили на 12-е место, трансфер Флориана Виртца в «Ливерпуль» за 116 млн фунтов — на 14-е, а сделку по переходу Тиджани Рейндерса в «Манчестер Сити» за 46,5 млн фунтов — на 18-е.