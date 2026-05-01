Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали, чтобы обелить свой фашизм и геноцид»

Джанни Инфантино не смог сделать общую фотографию с представителями израильской и палестинской футбольных федераций.

Источник: Спортс‘’

В четверг в Ванкувере прошел 76-й конгресс ФИФА. В какой-то момент президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместное фото. Палестинский функционер отказывался это делать и что-то раздраженно высказывал Инфантино, пока чиновник израильской федерации ждал рядом.

После этого Инфантино вышел на трибуну и произнес речь, в которой заявил, что у Палестины и Израиля одинаковые права и обязанности как у членов ФИФА, и призвал «работать вместе».

После этого глава ФИФА спустился к Раджубу и Шейху Сулиману и снова предлагал им пожать руки — палестинец вновь отказался это делать.

Объясняя свое поведение, Раджуб заявил после мероприятия: «Я не могу пожать руку тому, кого израильтяне прислали, чтобы обелить свой фашизм и геноцид! Мы страдаем».