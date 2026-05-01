Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила “ПСЖ” в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на “Альянц Арене” 90 минут&

В первом матче полуфинала турнира команда Венсана Компани уступила «ПСЖ» со счетом 4:5.
«Я предполагаю, что “Бавария” выйдет в финал, во вторник она играла лучше. [В ответной игре] мы снова увидим голы и зрелищную атаку, но [»Бавария«] не должна трижды уступать в счете [по ходу игры], как было с “Реалом”.
«Бавария» явно превосходила соперника в плане физики. Это может стать ее самым большим преимуществом в ответном матче. Я почти уверен, что «ПСЖ» не сможет поддерживать такой темп на «Альянц Арене» в течение 90 или, возможно, даже 120 минут. Они не так надежны в обороне и в конце матча ходили по краю.
Это происходило еще и потому, что Луис Диас и Майкл Олисе — это таланты мирового класса, после недолгого пребывания в Мюнхене их уже можно по праву сравнить с Арьеном Роббеном и Франком Рибери", — написал Маттеус в своей колонке для Kicker.