Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Спартак
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Динамо
П1
2.20
X
3.85
П2
3.08
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Фрайбург
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Кристал Пэлас
3
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
1
:
Страсбур
0
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»

Стив Макманаман считает, что связанные с игрой рукой правила необходимо пересмотреть.

"Правило игры рукой фактически портит футбол: эпизод с Альфонсо Дэвисом и момент [c Уайтом] — это просто ужасно. Эпизод с Дэвисом просто отвратителен. Мяч отскочил ему в руку от бедра.

Меня огорчает то, что подходы в Европе и АПЛ различаются. Они все больше удаляются друг от друга, и [в Европе] пенальти теперь дают за все подряд.

Нужно просто отказаться от этого правила. Эта ерунда с игрой рукой портит футбол. Представьте только, речь идет о полуфинале Лиги чемпионов«, — сказал экс-хавбек “Реала” в эфире TNT Sports.