Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.17
П2
1.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.88
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Тренеру ЦСКА подыскивают новый клуб в Европе, Захаряна могут отдать в аренду. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Getty Images

Что в России

Скауты «ПСЖ» хотят приехать на матч Батракова

Источник: ФК "Локомотив"

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о внимании к своему клиенту со стороны скаутов французского «ПСЖ» и других европейских клубов.

«Пока нет информации, когда получится прилететь. Но я думаю, что это станет достоянием республики, информация будет. По крайней мере, до нас доходила такая информация, что у них есть желание приехать посмотреть живьем на Алексея. Это не только скауты “ПСЖ”, — заявил Кузьмичев в интервью ТАСС.

В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Стоимость россиянина оценивается в 25 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.

Булойчик может сменить Тедеева на посту главного тренера «Акрона»

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Шинника» Артем Булойчик может продолжить карьеру в «Акроне», сообщает «РБ Спорт». Тольяттинский клуб рассмотрит кандидатуру 33-летнего специалиста, если решит расстаться с Зауром Тедеевым. В переговоры стороны пока не вступали.

Булойчик возглавляет «Шинник» с 11 апреля 2025 года. Ранее белорус был помощником главного тренера в «Витебске» и «Балтике».

«Акрон» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ за три тура до конца.

Представители Челестини ведут переговоры с «Леванте» и «Хетафе»

Источник: ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает журналист Иван Карпов, представители итальянского специалиста ведут переговоры с «Леванте» и «Хетафе» на предмет возможного назначения после окончания сезона-2025/26.

По данным инсайдера, агенты Челестини обсуждали с «Леванте» зарплату в размере 600−800 тысяч евро в год, что намного меньше, чем тренер зарабатывает в московском клубе (1,7 миллиона евро). По «Хетафе» никакой конкретики пока нет.

ЦСКА за три тура до конца сезона занимает 6-е место в таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 15 очков. На следующей неделе армейцы сыграют против «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России. Челестини возглавил команду в июне прошлого года.

Два клуба РПЛ интересуются хорватским защитником

«Локомотив» и «Краснодар» проявляют интерес к центральному защитнику греческого ОФИ Крешимиру Кризманичу. Информацию об этом распространил на своей странице в социальной сети X журналист Руди Галетти, который специализируется на футбольных трансферах. Источник отмечает, что на 25-летнего хорвата также претендуют греческий «Панатинаикос» и болгарский «Левски».

Кризманич, который недавно выиграл с ОФИ Кубок Греции, имеет действующий контракт до июня 2028 года.

Что в Европе и мире

Халк договорился о контракте с новым клубом

Источник: ФК "Атлетико Минейро"

Нападающий «Атлетико Минейро», экс-зенитовец Халк в ближайшее время может сменить клуб. Как сообщает авторитетная бразильская газета Globo, 39-летний форвард провел встречу с представителями «Флуминенсе» и достиг соглашения.

В свою очередь агент Халка Мариса Алия встретился с генеральным директором «Атлетико» Марио Биттенкуром и договорился о расторжении контракта. Между сторонами улажены практически все детали.

Соглашение между «Флуминенсе» и футболистом будет действовать до конца 2027 года, без возможности продления до 2028 года.

Вместе с «Минейро» Халк стал чемпионом Бразилии в 2021 году, обладателем Кубка (2021) и Суперкубка Бразилии (2022), а также пяти чемпионских титулов штата Минас-Жерайс (2021, 2022, 2023, 2024 и 2025).

Захаряна могут отдать в аренду

Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о возможном уходе своего клиента из сан-себастьянского клуба по окончании сезона. Помимо работы с Захаряном, Голубин является спортивным директором словенского «Целе».

«Вариант с арендой Захаряна всегда возможен. Та же аренда в “Целе” всегда возможна, но у нас есть и другие варианты. На данный момент мы ничего не обсуждаем, потому что это бессмысленно делать до конца сезона.

Если говорить о вариантах, то преимущественно они из Европы. Возвращение в Россию? В реальности «Реал Сосьедад» вообще не хочет отдавать Арсена в аренду куда-либо, тем более в Россию. Поэтому пока сложно что-либо сказать. Все будет понятно через месяц", — сказал Голубин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В нынешнем сезоне 22-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 20 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

«Палмейрас» готов заплатить 15 млн евро за Нино

Источник: РИА "Новости"

«Палмейрас» готов заплатить 15 млн евро за защитника «Зенита» Нино, сообщает ESPN. Как пишет источник, изначально «Зенит» запросил 20 млн евро за бразильца. Однако в зависимости от того, как сложится концовка сезона, а также c учетом желания самого игрока, есть вероятность, что сумма будет снижена.

29-летний центральный защитник положительно относится к возможному возвращению в Бразилию, но не намерен оказывать давление на свой нынешний клуб — он хочет покинуть «Зенит» корректно.

Нино выступает за «Зенит» с 2024 года, его контракт с сине-бело-голубыми действует до июня 2028 года.

Джикией интересуются «Истанбул Башакшехир» и еще четыре клуба

Источник: ФК "Антальяспор"

Центральный защитник «Антальяспора» Георгий Джикия входит в сферу интересов «Истанбула Башакшехир» и еще нескольких команд. Об этом сообщил Доган Эркан, который ведет дела российского футболиста в Турции.

«Башакшехир» и еще 3−4 клуба проявляют интерес к Георгию. Тренер «Башакшехира» Нури Шахин позвонил мне и поинтересовался им. Сейчас мы ждем до конца сезона. Кроме того, еще 3−4 клуба спрашивали о Джикии«, — приводит слова Эркана “Спорт-Экспресс”.

В текущем сезоне 32-летний Джикия провел за «Антальяспор» 17 матчей и забил 2 гола. Контракт россиянина рассчитан до лета 2027 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

