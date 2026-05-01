Тренеру ЦСКА подыскивают новый клуб в Европе, Захаряна могут отдать в аренду. Трансферные слухи дня

Что в России
Скауты «ПСЖ» хотят приехать на матч Батракова
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о внимании к своему клиенту со стороны скаутов французского «ПСЖ» и других европейских клубов.
«Пока нет информации, когда получится прилететь. Но я думаю, что это станет достоянием республики, информация будет. По крайней мере, до нас доходила такая информация, что у них есть желание приехать посмотреть живьем на Алексея. Это не только скауты “ПСЖ”, — заявил Кузьмичев в интервью ТАСС.
В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Стоимость россиянина оценивается в 25 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.
Булойчик может сменить Тедеева на посту главного тренера «Акрона»
Главный тренер «Шинника» Артем Булойчик может продолжить карьеру в «Акроне», сообщает «РБ Спорт». Тольяттинский клуб рассмотрит кандидатуру 33-летнего специалиста, если решит расстаться с Зауром Тедеевым. В переговоры стороны пока не вступали.
Булойчик возглавляет «Шинник» с 11 апреля 2025 года. Ранее белорус был помощником главного тренера в «Витебске» и «Балтике».
«Акрон» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ за три тура до конца.
Представители Челестини ведут переговоры с «Леванте» и «Хетафе»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает журналист Иван Карпов, представители итальянского специалиста ведут переговоры с «Леванте» и «Хетафе» на предмет возможного назначения после окончания сезона-2025/26.
По данным инсайдера, агенты Челестини обсуждали с «Леванте» зарплату в размере 600−800 тысяч евро в год, что намного меньше, чем тренер зарабатывает в московском клубе (1,7 миллиона евро). По «Хетафе» никакой конкретики пока нет.
ЦСКА за три тура до конца сезона занимает 6-е место в таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 15 очков. На следующей неделе армейцы сыграют против «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России. Челестини возглавил команду в июне прошлого года.
Два клуба РПЛ интересуются хорватским защитником
«Локомотив» и «Краснодар» проявляют интерес к центральному защитнику греческого ОФИ Крешимиру Кризманичу. Информацию об этом распространил на своей странице в социальной сети X журналист Руди Галетти, который специализируется на футбольных трансферах. Источник отмечает, что на 25-летнего хорвата также претендуют греческий «Панатинаикос» и болгарский «Левски».
Кризманич, который недавно выиграл с ОФИ Кубок Греции, имеет действующий контракт до июня 2028 года.
Что в Европе и мире
Халк договорился о контракте с новым клубом
Нападающий «Атлетико Минейро», экс-зенитовец Халк в ближайшее время может сменить клуб. Как сообщает авторитетная бразильская газета Globo, 39-летний форвард провел встречу с представителями «Флуминенсе» и достиг соглашения.
В свою очередь агент Халка Мариса Алия встретился с генеральным директором «Атлетико» Марио Биттенкуром и договорился о расторжении контракта. Между сторонами улажены практически все детали.
Соглашение между «Флуминенсе» и футболистом будет действовать до конца 2027 года, без возможности продления до 2028 года.
Вместе с «Минейро» Халк стал чемпионом Бразилии в 2021 году, обладателем Кубка (2021) и Суперкубка Бразилии (2022), а также пяти чемпионских титулов штата Минас-Жерайс (2021, 2022, 2023, 2024 и 2025).
Захаряна могут отдать в аренду
Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о возможном уходе своего клиента из сан-себастьянского клуба по окончании сезона. Помимо работы с Захаряном, Голубин является спортивным директором словенского «Целе».
«Вариант с арендой Захаряна всегда возможен. Та же аренда в “Целе” всегда возможна, но у нас есть и другие варианты. На данный момент мы ничего не обсуждаем, потому что это бессмысленно делать до конца сезона.
Если говорить о вариантах, то преимущественно они из Европы. Возвращение в Россию? В реальности «Реал Сосьедад» вообще не хочет отдавать Арсена в аренду куда-либо, тем более в Россию. Поэтому пока сложно что-либо сказать. Все будет понятно через месяц", — сказал Голубин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В нынешнем сезоне 22-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 20 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.
«Палмейрас» готов заплатить 15 млн евро за Нино
«Палмейрас» готов заплатить 15 млн евро за защитника «Зенита» Нино, сообщает ESPN. Как пишет источник, изначально «Зенит» запросил 20 млн евро за бразильца. Однако в зависимости от того, как сложится концовка сезона, а также c учетом желания самого игрока, есть вероятность, что сумма будет снижена.
29-летний центральный защитник положительно относится к возможному возвращению в Бразилию, но не намерен оказывать давление на свой нынешний клуб — он хочет покинуть «Зенит» корректно.
Нино выступает за «Зенит» с 2024 года, его контракт с сине-бело-голубыми действует до июня 2028 года.
Джикией интересуются «Истанбул Башакшехир» и еще четыре клуба
Центральный защитник «Антальяспора» Георгий Джикия входит в сферу интересов «Истанбула Башакшехир» и еще нескольких команд. Об этом сообщил Доган Эркан, который ведет дела российского футболиста в Турции.
«Башакшехир» и еще 3−4 клуба проявляют интерес к Георгию. Тренер «Башакшехира» Нури Шахин позвонил мне и поинтересовался им. Сейчас мы ждем до конца сезона. Кроме того, еще 3−4 клуба спрашивали о Джикии«, — приводит слова Эркана “Спорт-Экспресс”.
В текущем сезоне 32-летний Джикия провел за «Антальяспор» 17 матчей и забил 2 гола. Контракт россиянина рассчитан до лета 2027 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.