Кордоба о ЧМ‑2026: «Колумбия постарается дойти до конца и достичь самых высоких целей»

Колумбийцы сыграют в одной группе с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.
— Нам нужно фокусироваться на нашей работе, никакой недооценки соперников не будет. У всех есть свои козыри. Мы хотим достичь самых высоких целей, будем идти от матча к матчу и играть на победу. Постараемся дойти до конца.
— Есть желание поменяться футболками с Роналду?
— Я не впервые пересекусь с ним. Это уже бывало в «Эспаньоле» и «Гранаде». Нам надо концентрироваться на себе, а не думать, есть на поле Криштиану или нет.
Весь мир недооценивает сборную Узбекистана. Мы должны быть готовы даже больше, чем они. Надо сыграть с ними так, как с португальцами, — сказал Кордоба.