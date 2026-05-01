Ивелин Попов о конфликте с Карпиным в «Ростове»: «Каждый футболист — эгоист. Тут как с маленьким ребенком — он просыпается и плачет, пока его не покормят»

— У вас же с Карпиным был конфликт в «Ростове», из-за которого вы ушли в «Сочи». Что произошло?
— Скажу так: каждый футболист — эгоист. Я тоже ошибался и не всегда был прав. В тот момент мне не стоило так реагировать. До того скандала мы с Карпиным были очень близки. Вне поля я воспринимал его как старшего брата.
Иногда бывают ситуации, когда в моменте реагируешь на эмоциях, а потом тебе сложно признать, что ошибся. Футболист всегда думает, что он прав, но это так.
Тут как с маленьким ребенком — он просыпается и плачет, пока его не покормят. В случае со мной было важно именно повзрослеть.
Карпин ведь много лет играл в Европе — по-любому он иногда реагировал так же, как и я, — сказал Попов.