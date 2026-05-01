Смертин будет бегать сутки по кругу в свой день рождения

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал, что планирует провести 24-часовой забег по кругу в свой день рождения.
В пятницу, 1 мая, экс-футболист отмечает 51-летие. В январе Смертин занял первое место в своей возрастной категории на экстремальном марафоне «Полюс холода», который прошел в Оймяконе (Якутия) на дистанции 50 километров при температуре −41 градусов по Цельсию. Тогда Смертин преодолел дистанцию за 4 часа 45 минут. В 2025 году Смертин пробежал ультрамарафон в Сахаре протяженностью 252 км.
«Я не знаю, каким буду через 10, 15, 20 часов. Но в этом и смысл — идти туда, где через любовь к бегу познаешь себя! Если хотите сделать мне подарок — сделайте сегодня усилие. Свое. Небольшое, но настоящее. А когда в этом усилии станет тяжело, знайте, где-то на стадионе один человек тоже не выбирает легкий путь. Выходите в эти 24 часа на свою пробежку. Любую по длине, в любой точке мира! Важно, чтобы это было с любовью и желанием, а не через “надо”. Пусть это будет наш общий круг и лучшая поддержка для меня!» — написал Смертин в своем Telegram-канале.
Смертин в качестве игрока представлял барнаульское «Динамо», «Зарю» из города Ленинск-Кузнецкий, элистинский «Уралан», московские «Локомотив» и «Динамо», а также французский «Бордо», английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». В составе «Локомотива» футболист стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны, вместе с «Челси» выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок лиги. За сборную России полузащитник провел 55 матчей.