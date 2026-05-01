Смертин будет бегать сутки по кругу в свой день рождения

«Я не знаю, каким буду через 10, 15, 20 часов. Но в этом и смысл — идти туда, где через любовь к бегу познаешь себя! Если хотите сделать мне подарок — сделайте сегодня усилие. Свое. Небольшое, но настоящее. А когда в этом усилии станет тяжело, знайте, где-то на стадионе один человек тоже не выбирает легкий путь. Выходите в эти 24 часа на свою пробежку. Любую по длине, в любой точке мира! Важно, чтобы это было с любовью и желанием, а не через “надо”. Пусть это будет наш общий круг и лучшая поддержка для меня!» — написал Смертин в своем Telegram-канале.