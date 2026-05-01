Макларен о конфликте Роналду и тен Хага: «Криштиану не хотел делать то, что требовалось. Я говорил Ронни: “Хочешь играть — надо прессинговать”. Он возражал: “Да никто не хочет прес

Стив Макларен, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», рассказал о недовольстве нидерландца форвардом Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

«Эрик пытался навязать свой стиль, и именно поэтому у него все время были разногласия с Роналду. Я еще в начале работы сказал Эрику: “Или ты, или он”.

Роналду в целом вел себя нормально. Но он не хотел выполнять ту работу, которую требовал от него Эрик. Или не чувствовал, что способен ее выполнить. Инструкции без мяча были такими: «Возвращайся в центр, и, когда вернешься, ты будешь первой линией прессинга, будешь делать два рывка, иногда — три».

Я говорил Ронни: «Если хочешь играть, ты должен это делать». Он возражал: «Да никто не хочет прессинговать». А я отвечал: «Они все молодые ребята, они могут прессинговать».

Когда все 11 игроков атакуют и защищаются, это правильно. А не так, что 11 атакуют, а 10 защищаются. Поэтому я говорил: «Ты должен бежать, все просто, Ронни. Если не будешь — не будешь играть».

Возможно, другие тренеры пытались подстраиваться и идти на уступки, чтобы выжать из него максимум. Но очень важен был баланс. Скорее всего, половина состава думала: «Мы считаем, что Ронни прав». А вторая половина думала: «Мы считаем, что прав Эрик».

У Фергюсона было по-другому: либо он прав, либо ты уходишь. Если ты был не заодно с ним, а он это знал, то ты уходил. Вот это и есть авторитет и власть, которую он выстраивал годами.

Мы с Эриком сталкивались поначалу с такими же проблемами, как Фергюсон. Он рассказывал мне истории о том, как боролся с любителями выпить. Фергюсон говорил: «Я бился с ними каждый день, Стив». Я ему отвечал: «Я бы с удовольствием был твоим помощником в то время». Не уверен, что я бы выжил, но мне бы очень понравилось. Какие были характеры.

У сэра Алекса было время на то, чтобы все это выстроить. У Эрика времени не было. В какой-то степени я могу в это поверить. Но в какой-то — не могу, потому что он выиграл Кубок лиги и Кубок Англии", — сказал Макларен.