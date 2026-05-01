Директор «Милана» Таре: «Думать о скудетто — наша задача, мы стремимся быть конкурентоспособным. Такому клубу проще убедить игроков, Модрич останется с нами, думаю»

«С именем “Милана” убедить игроков присоединиться к нам проще, чем когда я работал в “Лацио”, как из-за истории клуба, так и из-за финансовых возможностей.
Я знал, что Модрич был фанатом «Милана» еще в детстве, поэтому, когда мы встретились и обсудили проект, я увидел, что он действительно много знает о клубе. У него были и другие предложения, но он хотел осуществить свою мечту — играть за «Милан».
Думаю, он сделает выбор сердцем и останется в «Милане». У нас с ним очень хорошие отношения. Мы познакомились в начале сезона, потом у нас было мало времени, чтобы узнать друг друга получше, но после закрытия трансферного окна нам удалось несколько раз вместе поужинать. Он очень умный человек, который знает, как справляться с определенными ситуациями в раздевалке.
У нас хорошие игроки, но, к сожалению, бывают сложные сезоны, и многие наши нападающие получили травмы, которые не позволяли им регулярно тренироваться.
Не только я думаю о титуле, но и весь клуб всегда стремится быть конкурентоспособным. Наша задача — постоянно думать о скудетто", — заявил Таре в интервью DAZN Italia.