Директор «Милана» Таре: «Думать о скудетто — наша задача, мы стремимся быть конкурентоспособным. Такому клубу проще убедить игроков, Модрич останется с нами, думаю»

Спортивный директор «Милана» Игли Таре считает, что клуб должен быть нацелен на скудетто, чтобы привлекать футболистов.

Источник: Спортс‘’

«С именем “Милана” убедить игроков присоединиться к нам проще, чем когда я работал в “Лацио”, как из-за истории клуба, так и из-за финансовых возможностей.

Я знал, что Модрич был фанатом «Милана» еще в детстве, поэтому, когда мы встретились и обсудили проект, я увидел, что он действительно много знает о клубе. У него были и другие предложения, но он хотел осуществить свою мечту — играть за «Милан».

Думаю, он сделает выбор сердцем и останется в «Милане». У нас с ним очень хорошие отношения. Мы познакомились в начале сезона, потом у нас было мало времени, чтобы узнать друг друга получше, но после закрытия трансферного окна нам удалось несколько раз вместе поужинать. Он очень умный человек, который знает, как справляться с определенными ситуациями в раздевалке.

У нас хорошие игроки, но, к сожалению, бывают сложные сезоны, и многие наши нападающие получили травмы, которые не позволяли им регулярно тренироваться.

Не только я думаю о титуле, но и весь клуб всегда стремится быть конкурентоспособным. Наша задача — постоянно думать о скудетто", — заявил Таре в интервью DAZN Italia.