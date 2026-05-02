Сафонову могут дать отдых перед ответным матчем с «Баварией». 19-летний Марин может выйти в старте «ПСЖ» на игру с «Лорьяном»

19-летний вратарь еще не играл за парижскую команду в чемпионате Франции. У него одна игра в этом сезоне в Кубке страны.
Клуб может выпустить молодого вратаря в старте, чтобы дать отдохнуть Матвею Сафонову перед игрой Лиги чемпионов, пишет Actu Foot со ссылкой на RMC Sport.
6 мая «ПСЖ» в гостях сыграет с «Баварией» во втором полуфинальном матче ЛЧ (первая игра — 5:4).
Ранее Сафонов выходил в стартовом составе парижан в 19 встречах подряд.
Шевалье выбыл на несколько недель из-за травмы бедра. Конкурент Сафонова не играет с января.