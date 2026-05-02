Халк расторг контракт с «Атлетико Минейро». Экс-форвард «Зенита» выступал за клуб с 2021-го и завоевал 7 титулов

«Атлетико» объявляет о расторжении контракта с Халком по взаимному согласию. Игрок организует прощание 10 мая на «Арене MRV» перед матчем против «Ботафого» в рамках чемпионата Бразилии.
Подписав контракт в 2021 году, Халк быстро установил прочную связь с фанатами «Атлетико». На поле он сыграл решающую роль в таких исторических достижениях, как победа в чемпионате Бразилии 2021 года и Кубке Бразилии, а также Суперкубке Бразилии 2022 года, помимо пяти подряд чемпионских титулов (с 2021 по 2025 год).
Он забил 140 голов в 311 играх, сделал 56 результативных передач, в общей сложности 196 голевых моментов — цифры, которые лишь частично отражают то, что он воплощал в черно-белой футболке", — сообщается на сайте клуба.
