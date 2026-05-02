Саа о «Тоттенхэме»: «У них давно нет стабильности. Конте говорил, что игроки не берут инициативу на себя, Моуринью и Постекоглу тоже жаловались. Надо подписывать опытных игроков»

«Шпоры» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь в зоне вылета из чемпионата.
— Что не так в «Тоттенхэме»? Боитесь ли вы, что они могут вылететь?
— Ох, можно бояться за них, это точно, они находятся в очень сложной ситуации. Но в то же время я уверен в талантливых игроках, которые, я думаю, могут быть наиболее опасны, когда их загоняют в угол. В любом случае, я надеюсь, что так и будет, что они покажут свой характер — как это было в их последнем матче [с «Вулверхэмптоном»].
Что касается того, что пошло не так, я думаю, дело в отсутствие стабильности на протяжении многих лет. Возможно — и это то, что говорил Антонио Конте — иногда создается впечатление, что они слишком нерешительны и ищут партнера по команде, который возьмет инициативу на себя, возможно, нарушается связь с точки зрения психологии в ключевые моменты, будь то во время матча или на протяжении всего сезона.
Иногда проблема кроется в руководстве и в стратегических решениях, касающихся трансферов — здорово подписывать суперталантливых молодых игроков, но, возможно, нужно привлекать тех, кто уже зарекомендовал себя как футболисты мирового класса — за это долго критиковали «Арсенал», — чтобы избежать недостатка опыта в ключевые моменты.
Мы видим это сегодня на примере «Челси». «Челси» подписал, я не знаю, около 20 талантливых молодых игроков, но в матче или в сезоне бывают ключевые моменты, когда ошибки обходятся команде очень дорого. Поэтому, если это происходит регулярно, в ущерб результатам и игрокам, это может сработать с коммерческой точки зрения, но тогда вы оказываетесь в ситуации, подобной той, что сложилась у «Тоттенхэма».
Я помню, как Жозе Моуринью жаловался на то же самое, как Эндж Постекоглу высказывал аналогичное замечание. Есть вещи, которые явно не работают. Я не могу точно сказать, в чем дело, я не участвую во встречах совета директоров!
Я просто болельщик, который смотрит футбол, возможно, глазами игрока, который был в курсе событий, и, вероятно, не мне нужно пытаться точно определить проблему — это было бы слишком просто. Я уверен, что другие игроки, особенно легенды, такие как Ледли Кинг и другие, предлагали свои варианты, но они до сих пор не нашли решения. Так что я не знаю, это очень сложно. У них есть талант, у них есть бюджет, у них есть инфраструктура, у них есть тренеры. Мне трудно это понять, — сказал Саа.