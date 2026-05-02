Ари считает Кордобу вторым в списке лучших форвардов «Краснодара»: «Ари на 1-м месте! Между Джоном и Лавом выбираю Вагнера — много играл в сборной, забивал достаточно в каждом клубе»

Ари дал оценку Джону Кордобе из «Краснодара».

Источник: Спортс‘’

— Кто сейчас лучший нападающий в РПЛ?

— Кордоба.

— Кордоба — лучший нападающий в истории «Краснодара»?

— Он на втором месте.

— Кто на первом?

— Ари! Но Кордоба будет лучшим, у него больше времени, много забил, стал чемпионом.

— Кто потенциально хороший конкурент для Кордобы в РПЛ среди нападающих?

— Комличенко из «Локомотива». Нападающий должен забивать голы, он постоянно играет, плюс в сборной, большой конкурент для Кордобы.

— Кордоба может стать лучшим нападающим в РПЛ за всю историю?

— Будет тяжело, много легенд.

— С Вагнером Лавом его можно сравнить? Он недавно завершил карьеру.

— Тяжелый вопрос, но выбираю Вагнера. Он много играл в сборной, забил достаточно голов в каждом клубе, где выступал. Лав хорошо работал на команду, Кордоба такой же. Сейчас Джон — очень сильный игрок, но если посчитать все важные моменты в карьере Вагнера, то он будет лучше, — сказал экс-форвард сборной России.