Ари считает Кордобу вторым в списке лучших форвардов «Краснодара»: «Ари на 1-м месте! Между Джоном и Лавом выбираю Вагнера — много играл в сборной, забивал достаточно в каждом клубе»

— Кто сейчас лучший нападающий в РПЛ?
— Кордоба.
— Кордоба — лучший нападающий в истории «Краснодара»?
— Он на втором месте.
— Кто на первом?
— Ари! Но Кордоба будет лучшим, у него больше времени, много забил, стал чемпионом.
— Кто потенциально хороший конкурент для Кордобы в РПЛ среди нападающих?
— Комличенко из «Локомотива». Нападающий должен забивать голы, он постоянно играет, плюс в сборной, большой конкурент для Кордобы.
— Кордоба может стать лучшим нападающим в РПЛ за всю историю?
— Будет тяжело, много легенд.
— С Вагнером Лавом его можно сравнить? Он недавно завершил карьеру.
— Тяжелый вопрос, но выбираю Вагнера. Он много играл в сборной, забил достаточно голов в каждом клубе, где выступал. Лав хорошо работал на команду, Кордоба такой же. Сейчас Джон — очень сильный игрок, но если посчитать все важные моменты в карьере Вагнера, то он будет лучше, — сказал экс-форвард сборной России.