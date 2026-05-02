Галактионов о судействе: «Есть трактовки судейства, более-менее понятно, если арбитры действуют в обе стороны. Когда “Локомотив” обкладывают карточками, это не совсем понятно»

Полузащитник Алексей Батраков получил в игре с «Динамо» (1:1) желтую карточку и пропустит встречу с «Балтикой» — это вызвало у хавбека недоумение.
"Батракову тяжело было сдерживать себя. Есть определенные трактовки судейства, более-менее понятно, если арбитры действуют в обе стороны. Когда нас обкладывают карточками, это не совсем может быть понятно.
Но мы отталкиваемся от своего футбола и до конца будем цепляться за наше место. Идет нешуточная борьба, я уже сказал, что надо биться за себя и того парня. И с «Балтикой» должен проявиться дух команды«, — заявил главный тренер “Локомотива”.
