Кирьяков о том, подходит ли Карседо «Спартаку»: «Вопросы есть. Если в следующем сезоне нацелятся на первое место, надо сильно подумать»

В пятницу красно-белые под руководством испанского тренера уступили «Крыльям Советов» (1:2).
— Был период, когда «Спартак» действительно неплохо выглядел, действовал агрессивно, приближенно к современным требованиям. Но мы видим, что не обходится без ляпов, ошибок. Нет стабильности и уверенности в том, что такой футбол на протяжении долгого времени может дать результат.
— Пока к Карседо больше вопросов, чем уверенности в нем?
— Вообще вопросы есть. Если «Спартак» в следующем сезоне нацелился на борьбу за первое место, тут надо очень сильно подумать, — сказал экс-форвард сборной России.