Экс-футболист сборной РФ Смертин завершил сверхмарафон, пробежав за 24 часа 208 км

В суточном беге нет фиксированной дистанции, участники бегут в течение 24 часов, а итоговый результат определяется по количеству преодоленных километров. Формат турнира максимально гибкий: спортсмен может менять темп, переходить на ходьбу, останавливаться для питания, медицинской помощи, отдыха и даже сна. Главное условие — оставаться в зоне проведения соревнований. После окончания 24 часов бег останавливается, а дистанция фиксируется с точностью до последнего пройденного метра, а победителем становится тот, кто преодолел наибольшее расстояние.