Экс-футболист сборной РФ Смертин завершил сверхмарафон, пробежав за 24 часа 208 км

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин финишировал в сверхмарафоне «Сутки бегом», он преодолел 208 км и занял 25-е место среди 61 участника забега. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
С 1 по 2 мая в Москве на стадионе «Первомайский» проходил 35-й по счету Московский сверхмарафон «Сутки бегом», который в этом году являлся также чемпионатом России по бегу на 24 часа.
В суточном беге нет фиксированной дистанции, участники бегут в течение 24 часов, а итоговый результат определяется по количеству преодоленных километров. Формат турнира максимально гибкий: спортсмен может менять темп, переходить на ходьбу, останавливаться для питания, медицинской помощи, отдыха и даже сна. Главное условие — оставаться в зоне проведения соревнований. После окончания 24 часов бег останавливается, а дистанция фиксируется с точностью до последнего пройденного метра, а победителем становится тот, кто преодолел наибольшее расстояние.
Победителем сверхмарафона стал Александр Моедо, преодолевший дистанцию 285,2 км и установивший новый рекорд России. Ранее рекорд принадлежал Денису Жалыбину и составлял 282,2 км.
История Московского сверхмарафона началась в 1983 году. Рекорд России среди женщин принадлежит Екатерине Авериной (260,1 км).