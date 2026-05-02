Смертин рассказал, что в забеге на 24 часа ему было тяжелее всего ночью

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин во время сверхмарафона «Сутки бегом» испытывал наибольшие трудности в районе 2−3 часов ночи. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что Смертин во время сверхмарафона преодолел 208 км, заняв 25-е место среди 61 участника забега.
«Предполагал, что будет тяжело. Не знаю, сколько буду отходить от такого забега, опыта пока не было. Тяжелее всего было ночью, в районе 2−3 часов. Не спал, только бежал и отдыхал», — сказал Смертин.
В суточном беге нет фиксированной дистанции, участники бегут в течение 24 часов, а итоговый результат определяется по количеству преодоленных километров. Формат турнира максимально гибкий: спортсмен может менять темп, переходить на ходьбу, останавливаться для питания, медицинской помощи, отдыха и даже сна. Главное условие — оставаться в зоне проведения соревнований. После окончания 24 часов бег останавливается, а дистанция фиксируется с точностью до последнего пройденного метра, а победителем становится тот, кто преодолел наибольшее расстояние.