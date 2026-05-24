Клуб не из высшего дивизиона стал обладателем Кубка Португалии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Клуб из второго по силе дивизиона чемпионата Португалии по футболу «Торреенсе» стал обладателем кубка страны.
В финале «Торреенсе» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл лиссабонский «Спортинг», занявший 2-е место в чемпионате Португалии.
«Торреенсе» завершил чемпионат второго по силе дивизиона на 3-й строчке. В первом стыковом матче за право выступать в элите команда сыграла вничью с «Каза Пией» (0:0).
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Португалии является «Бенфика», завоевавшая 26 титулов. 20 раз трофей выигрывал «Порту», 18 раз — «Спортинг». «Торреенсе» впервые стал победителем соревнований.