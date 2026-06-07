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Белорусы стартовали с победы на Кубке по пляжному футболу в Португалии

Столичный клуб из Беларуси обыграл на соревнованиях в приморской стране команду из Германии с минимальным перевесом.

Источник: Telegram / Министерство спорта Республики Беларусь

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Пляжный футбольный клуб «Минск» начал с победы на Кубке европейских чемпионов в Португалии, сообщило Министерство спорта Беларуси.

Игроки столичной команды в первом матче группового этапа одолели «Бич Ройялс» (Германия) со счетом 4:3. Решающий гол был забит уже под конец игры.

По данным белорусской ассоциации «Федерация пляжного футбола», далее минчанам предстоит встреча с ПФК «Хобби» (Финляндия). Она запланирована на 8 июня. Ранее французский «Монпелье» выиграл у этого финского клуба со счетом 8:2.

Именно с французами «Минск» встретится после финнов. Эта игра будет 9 июня.

Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу проводится уже более десятка лет — с 2013 года. Турнир принимают либо Италия, либо Португалия. Среди его победителей были клубы из России, Италии, Португалии, Израиля.