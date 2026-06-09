Алаев о зимних сборах клубов РПЛ при эскалации на Ближнем Востоке: «Уже прорабатываются варианты в Африке»

— Обсуждали с клубами альтернативные места зимних сборов на случай новой эскалации на Ближнем Востоке?
— Мы проводили совещание на эту тему. Я не буду говорить, какие клубы и кто из их сотрудников уже ездят смотреть новые места, новые страны. Но запасные варианты уже прорабатываются.
— Какие?
— Африка. Поэтому если возвращаться к вопросу про Зимний кубок, то в качестве базового варианта мы все равно держим в голове Абу-Даби. И в качестве сборов клубы, которые раньше там готовились зимой, рассматривают в основном Эмираты.
Надеемся, что форс-мажора не произойдет. Тем более, как мы видим, туда уже восстановлено авиасообщение. Но альтернативные варианты рассматриваем, — сказал Алаев.