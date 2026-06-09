Дешам о хет-трике Олисе: «Именно такой Майкл Франции и понадобится. Он полон уверенности»

«Именно такой Олисе нам и понадобится. Майкл выделяется после сезона, проведенного в “Баварии” и в сборной.
Он добился больших успехов и полон уверенности. А еще он умеет прилагать усилия, и это важно", — сказал Дешам.
Тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил хет-трик вингера «трехцветных» Майкла Олисе в товарищеском матче с Северной Ирландией (3:1) в преддверии ЧМ-2026.
«Именно такой Олисе нам и понадобится. Майкл выделяется после сезона, проведенного в “Баварии” и в сборной.
Он добился больших успехов и полон уверенности. А еще он умеет прилагать усилия, и это важно", — сказал Дешам.