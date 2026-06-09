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«Локо» планирует выручить 40−50 млн евро от продаж игроков летом «в непростой экономической ситуации». Уйти могут Батраков, Воробьев, Карпукас и Монтес (Legalbet)

«Локомотив» рассчитывает выручить от продаж футболистов 40−50 млн евро летом, сообщает Legalbet.

Источник: Спортс‘’

По данным источника, накануне на заседании трансферного комитета руководство клуба пришло к выводу, что в условиях непростой экономической ситуации необходимо продавать ключевых игроков и развивать новых футболистов для будущих трансферов.

В список потенциальных продаж вошли защитник Сесар Монтес, хавбеки Алексей Батраков и Артем Карпукас, а также нападающий Дмитрий Воробьев.

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