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Спортдиректор «Акрона» о Благоевиче: «Срджан свободно владеет русским — это сократит время на адаптацию»

Спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой высказался о назначении серба Срджана Благоевича на пост тренера тольяттинского клуба.

«Философия Благоевича отвечает запросам “Акрона”: он умеет работать с молодыми футболистами и придерживается близких клубу игровых принципов — нацелен на контроль мяча, высокий прессинг, компактность при игре в обороне и быструю игру в переходных фазах.

Это прежде всего специалист с успешным опытом работы в близких нам по условиям и менталитету чемпионатах в командах разного статуса. Срджан также свободно владеет русским языком — это сократит время на адаптацию в новом коллективе и поможет выстроить эффективную коммуникацию", — сказал Буртовой.