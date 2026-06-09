Спортдиректор «Акрона» о Благоевиче: «Срджан свободно владеет русским — это сократит время на адаптацию»

Это прежде всего специалист с успешным опытом работы в близких нам по условиям и менталитету чемпионатах в командах разного статуса. Срджан также свободно владеет русским языком — это сократит время на адаптацию в новом коллективе и поможет выстроить эффективную коммуникацию", — сказал Буртовой.