Аленичев о ЧМ-2026: «Месси — это по-прежнему потрясающий дриблинг, ему по силам забить 4−5 мячей. Роналду — это пенальти и штрафные»

"Да, доводилось слышать мнение, что Криштиану с годами стал не двигателем национальной команды, а якорем. Мол, не поставить в старт нельзя, а пользы от него кратно меньше, чем в лучшие годы. Скажу так: Роналду — это пенальти и штрафные. На этом чемпионате мира именно он, думаю, будет их исполнять.
Если же говорить о его игре в целом, то тут многое зависит от партнеров. Если они [Витинья, Бруну, Бернанду, Нунеш] станут регулярно находить Криштиану мячом в штрафной, он сможет забивать и с игры. Да, прежней скорости уже нет, это не тот человек, который в свое время мог с центра поля убежать, обыграть и забить. Сейчас Роналду будет находиться на острие, замыкать. И тут все, повторю, зависит от его партнеров.
Здесь уместно сравнение с вечным оппонентом Криштиану — Месси. У Лео фантастическая карьера. Для меня это лучший игрок всех времен. Кто бы что ни говорил — у каждого свое мнение, были в истории футбола и Пеле, и Марадона, и Беккенбауэр, и многие другие звезды. Но для меня номер один — Месси.
Слава богу, я попал на его эпоху и видел Лео на поле. Так вот если сравнивать аргентинца с Роналду, то сейчас, как уже сказал, Криштиану — это штрафные и пенальти. А вот Месси — это по-прежнему потрясающий дриблинг. Он не так зависим от партнеров по сборной.
Если Лионель станет делать то, что умеет, то за счет дриблинга и индивидуального мастерства сможет решать исходы матчей — как долгие годы делал это в «Барселоне», в национальной команде, как делает это сейчас в МЛС. Более того, Месси по силам забить на этом турнире четыре-пять мячей.
А вот в целом в Аргентину не слишком верю — на мой взгляд, та же Португалия задержится на ЧМ дольше«, — написал экс-хавбек сборной России в колонке для “Спорт-Экспресса”.