Аленичев о ЧМ-2026: «Месси — это по-прежнему потрясающий дриблинг, ему по силам забить 4−5 мячей. Роналду — это пенальти и штрафные»

Если же говорить о его игре в целом, то тут многое зависит от партнеров. Если они [Витинья, Бруну, Бернанду, Нунеш] станут регулярно находить Криштиану мячом в штрафной, он сможет забивать и с игры. Да, прежней скорости уже нет, это не тот человек, который в свое время мог с центра поля убежать, обыграть и забить. Сейчас Роналду будет находиться на острие, замыкать. И тут все, повторю, зависит от его партнеров.