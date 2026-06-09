Юров о Макдэвиде: «Как про Месси говорят: Богом поцелованный, и Коннор такой же. Не понимаю, как можно так кататься, откуда столько сил. Он убегает постоянно»

— Макдэвид впечатлил катанием. Я не понимаю, как можно так кататься, откуда столько сил берется. Он и тот же Маккиннон играют по 25 минут, но в каждой игре забивают и создают много моментов — по хайлайтам 2−3, а в игре их 7−8 минимум.