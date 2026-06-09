Юров о Макдэвиде: «Как про Месси говорят: Богом поцелованный, и Коннор такой же. Не понимаю, как можно так кататься, откуда столько сил. Он убегает постоянно»

— Против Макдэвида очень тяжело играть?
— Макдэвид впечатлил катанием. Я не понимаю, как можно так кататься, откуда столько сил берется. Он и тот же Маккиннон играют по 25 минут, но в каждой игре забивают и создают много моментов — по хайлайтам 2−3, а в игре их 7−8 минимум.
Есть какое-то пространство малейшее, они сразу пользуются. Особенно Макдэвид на своих виражах — катание легкое и он убегал постоянно.
У нас все на лавке в шоке были: нереально так играть. Как про Месси говорят: Богом поцелованный, и Макдэвид такой же человек, — сказал Юров.
Макдэвид выиграл «Тед Линдсей Эворд» в 5-й раз, повторив рекорд Гретцки. Форвард «Эдмонтона» обошел Кучерова и Селебрини.