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Жоао Педро и Палмер снялись в новом клипе Мадонны. Оба игрока «Челси» не поехали на ЧМ-2026

Жоао Педро и Коул Палмер снялись в клипе Мадонны.

Футболисты «Челси» появились в 14-минутном короткометражном фильме, посвященном новому альбому американской исполнительницы Confessions II, который выйдет 3 июля.

Палмер и Педро не попали в заявки сборных Англии и Бразилии на ЧМ-2026.

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