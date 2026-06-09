Жоао Педро и Палмер снялись в новом клипе Мадонны. Оба игрока «Челси» не поехали на ЧМ-2026

Футболисты «Челси» появились в 14-минутном короткометражном фильме, посвященном новому альбому американской исполнительницы Confessions II, который выйдет 3 июля.
Палмер и Педро не попали в заявки сборных Англии и Бразилии на ЧМ-2026.
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Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше