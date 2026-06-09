Батраков «не знает», останется ли в РПЛ: «Никаких вариантов нет, пока рано что-то говорить. Можете что-то читать, можете не читать — я в отпуске»

— Следующий сезон ты проведешь в РПЛ?
— Не знаю.
— Ситуация 50 на 50?
— Не знаю в процентах. Никаких вариантов нет. Пока рано что-то говорить. Никак не реагирую на информацию и ничего не знаю.
— Говорят, ты сам отказался от «Галатасарая».
— Можете что-то читать, можете не читать. Не знаю, я в отпуске, — ответил полузащитник «Локомотива».
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