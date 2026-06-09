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Батраков «не знает», останется ли в РПЛ: «Никаких вариантов нет, пока рано что-то говорить. Можете что-то читать, можете не читать — я в отпуске»

Алексей Батраков заявил, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

Источник: Спортс‘’

— Следующий сезон ты проведешь в РПЛ?

— Не знаю.

— Ситуация 50 на 50?

— Не знаю в процентах. Никаких вариантов нет. Пока рано что-то говорить. Никак не реагирую на информацию и ничего не знаю.

— Говорят, ты сам отказался от «Галатасарая».

— Можете что-то читать, можете не читать. Не знаю, я в отпуске, — ответил полузащитник «Локомотива».

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