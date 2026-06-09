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Карпин про 3:0 с Тринидадом и Тобаго: «Доволен абсолютно всем, вопросы только к реализации. Счет мог быть 7:0»

Валерий Карпин считает, что Россия могла забить Тринидаду и Тобаго семь голов, а не три.

Источник: Спортс‘’

— Если бы вы тренировали, например, «Реал Сосьедад», кого бы купили из сборной Тринидада и Тобаго?

— Без понятия, кого бы я взял. За игроками сборной Тринидада и Тобаго не следил. У соперника выделялся 8-й номер. Но по игре я следил за нашей сборной.

— А из сборной России кого бы взяли?

— Всех.

— Будет ли сборная еще играть в Калининграде?

— Атмосфера великолепная. Люди приходят поддерживать. Играть в Калининграде и Волгограде приятно. Посетили бы эти города снова, но другое дело — с кем договорится РФС.

Сегодня доволен абсолютно всем. Но если придираться, то скажу — реализация. Счет мог бы быть и 6:0, и 7:0. Были моменты и у Вани Сергеева, и у Миранчука. Единственные вопросы сегодня — к реализации.

— Внесли ли погодные условия коррективы в игру?

— Никаких. Просили полить поле еще до игры. Вот и прислушались, полили.

— Как оцените прогресс Максима Петрова?

— У Петрова были моменты в тех играх, в которых он выступал. За время на поле он создает эпизоды. То, что он создает моменты, — это хорошо. Бывает, что торопится, волнуется, это нормальное явление. Может, еще не до конца адаптировался.

Главное — это не моменты, которые он не реализовал, а то, как он выходит и играет. И этим мы довольны, — сказал главный тренер сборной России.

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