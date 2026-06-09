Агент Маньяков о работе Семака в «Зените»: «Управлять такой футбольной бандой — искусство. Я критиковал Соболева, а он: “Подожди, Соболь грызет, старается, будет помощником”. И что? 8+2&raq

«Никто меня не переубедит, что Сергей Семак — сильный тренер. Он снова все доказал. Я не буду оригинален, но управлять такой футбольной бандой — искусство. Семак им владеет. Отлично помню наш разговор в Эмиратах про Соболева. Естественно, я с критикой, а он: “Подожди, Соболь грызет, старается. Будет помощником”. Ну и что? 8+2 во всех турнирах.
Удивительно, как Семак умеет одновременно работать со сложными россиянами и иностранцами. И этому эффекту, страшно сказать, уже восемь лет. Сергей Богданович уже восемь лет работает в «Зените».
И вот в этом сезоне он снова чемпион. Ему снова удалось замотивировать команду, которая на зубах вырвала концовку турнира у «Краснодара». Причем кризисный момент случился в матче с «Сочи». «Зенит» проигрывал — 0:1, но перевернул матч, и победный гол забил кто? Правильно, Ерохин. Замена Семака. Поэтому тренерская заслуга в этом чемпионстве «Зенита», безусловно, огромна.
Сергей Богданович для нашего чемпионата — большой тренер", — написал агент.