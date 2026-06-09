Агент Маньяков о работе Семака в «Зените»: «Управлять такой футбольной бандой — искусство. Я критиковал Соболева, а он: “Подожди, Соболь грызет, старается, будет помощником”. И что? 8+2&raq

«Никто меня не переубедит, что Сергей Семак — сильный тренер. Он снова все доказал. Я не буду оригинален, но управлять такой футбольной бандой — искусство. Семак им владеет. Отлично помню наш разговор в Эмиратах про Соболева. Естественно, я с критикой, а он: “Подожди, Соболь грызет, старается. Будет помощником”. Ну и что? 8+2 во всех турнирах.