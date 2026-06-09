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Двое мигрантов — участников избиения игрока «Русской общины» Ерошевича до смерти признали вину в суде. Футболист с другом пытались защитить знакомых девушек от приставаний

В Щелковском городском суде Московской области было рассмотрено дело об избиении 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича.

Источник: Спортс‘’

Игрок клуба «Русская община» умер в больнице после конфликта с мигрантами в конце августа 2025 года.

На первом судебном заседании Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров полностью признали, что причинили тяжкий вред здоровью молодого человека, повлекший его смерть.

Друг погибшего Егор Козлов, признанный потерпевшим, рассказал в суде, что Ятимов ударил Ерошевича ногой в голову. Футболист упал, сильно ударился затылком о брусчатку и потерял сознание. После этого, по словам Козлова, Кадиров запрыгнул ему на лицо обеими ногами и продолжил наносить удары. Сам Козлов тоже пострадал в драке: у него были головные боли и несколько эпизодов потери сознания.

Еще двое подсудимых — Шухратджон Рахимов и Ислам Рустамов — вину признают лишь частично. Они не отрицают участия в конфликте, но настаивают, что причиной смерти Ерошевича стали не их действия.

В зависимости от роли каждому вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также побои. Дело слушается с участием коллегии присяжных заседателей.

По версии следствия, инцидент произошел 17 августа 2025 года в одном из баров Щелково. Обвиняемые спровоцировали ссору с двумя молодыми людьми, одним из которых был Арсений Ерошевич. Конфликт продолжился на улице, где к зачинщикам присоединились еще трое мужчин, после чего началась массовая драка.

Как сообщил во вступительном слове прокурор, поводом для конфликта стало то, что Ерошевич и его друг пытались защитить знакомых девушек от навязчивого внимания мигрантов. Футболист получил множественные травмы, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, впал в кому и, несмотря на проведенную операцию и усилия врачей, скончался, не приходя в сознание.

Четверо участников избиения были задержаны. Пятый фигурант, которого следствие считает одним из главных зачинщиков, скрылся и объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

«Русская община» о смерти Ерошевича: «Сколько должно погибнуть наших братьев от рук приезжих, чтобы навести порядок в миграционной политике? Виновные понесут наказание — это дело чести».

Три участника избиения игрока «Русской общины» Ярошевича заключены под стражу. Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о гибели футболиста и организации незаконной миграции.