Двое мигрантов — участников избиения игрока «Русской общины» Ерошевича до смерти признали вину в суде. Футболист с другом пытались защитить знакомых девушек от приставаний

Друг погибшего Егор Козлов, признанный потерпевшим, рассказал в суде, что Ятимов ударил Ерошевича ногой в голову. Футболист упал, сильно ударился затылком о брусчатку и потерял сознание. После этого, по словам Козлова, Кадиров запрыгнул ему на лицо обеими ногами и продолжил наносить удары. Сам Козлов тоже пострадал в драке: у него были головные боли и несколько эпизодов потери сознания.