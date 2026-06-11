«Бернли» отсудил у «Эвертона» около 40 млн фунтов. Клуб доказал, что не вылетел бы из АПЛ в 2022-м, если бы с «ирисок» сняли очки в сезоне, когда они нарушили прави

Таким образом, иск «Бернли» основан на правовом принципе «упущенной возможности». В такой ситуации клуб, подобный «Бернли», мог бы утверждать, что, хотя он и не был уверен в своем вылете из Премьер-лиги, нарушения правил со стороны «Эвертона» лишили его реального шанса на это. В подобных случаях размер компенсации обычно рассчитывается с учетом стоимости упущенной возможности и вероятности успеха.