«Бернли» отсудил у «Эвертона» около 40 млн фунтов. Клуб доказал, что не вылетел бы из АПЛ в 2022-м, если бы с «ирисок» сняли очки в сезоне, когда они нарушили прави

Теперь мерсисайдцам предписано выплатить «Бернли» компенсацию и проценты в размере почти 40 млн фунтов.
Судебное разбирательство началось осенью, и ожидается, что Премьер-лига опубликует решение на этой неделе.
«Эвертон», интересы которого представляла юридическая фирма Pinsent Masons, был лишен 10 очков в Чемпионшипе в конце 2023 года за нарушения Правил прибыльности и устойчивости АПЛ (PSR) в сезоне-2021/22. В начале 2024 года после апелляции это число было уменьшено до шести очков.
«Бернли», интересы которого представляла юридическая фирма King & Spalding, впоследствии подал в суд на «Эвертон» после того, как вылетел в Чемпионшип в 2022 году, в том же году, когда «Эвертон» нарушил правила PSR.
Правила Премьер-лиги позволяют клубам требовать компенсацию от других клубов за нарушения правил, причинившие им убытки. Считается, что часть претензий «Бернли» заключается в том, что, если бы снятие шести очков произошло в 2022 году, «Эвертон» вылетел бы из Премьер-лиги, а «Бернли» остался бы в ней.
Таким образом, иск «Бернли» основан на правовом принципе «упущенной возможности». В такой ситуации клуб, подобный «Бернли», мог бы утверждать, что, хотя он и не был уверен в своем вылете из Премьер-лиги, нарушения правил со стороны «Эвертона» лишили его реального шанса на это. В подобных случаях размер компенсации обычно рассчитывается с учетом стоимости упущенной возможности и вероятности успеха.
Вылет в Чемпионшип обычно влечет за собой существенные потери доходов. И наоборот, если победитель выходит в Премьер-лигу, финал плей-офф Чемпионшипа считается самым дорогим матчем в футболе, его стоимость оценивается примерно в 200 млн фунтов.
По сообщениям, «Бернли» требовал от «Эвертона» компенсацию в размере не менее 50 миллионов фунтов. Такие клубы, как «Лестер», «Лидс», «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон», также планировали подать иск против «Эвертона», но позже отказались от своих претензий.
По данным The Lawyer, «Эвертон» планирует подать апелляцию, и слушание, как ожидается, будет назначено до конца года.