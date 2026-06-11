Колыванов о ЧМ: «Россия несомненно вышла бы в плей-офф, там много сборных намного слабее нашей. Дальше бы все зависело от места в группе — первого или второго»

"У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что Россия вышла бы в плей-офф на чемпионате мира по футболу, если бы принимала в нем участие. На мой взгляд, в этом году на мировом первенстве будет очень много сборных, которые объективно намного слабее нашей национальной команды.