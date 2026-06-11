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Бенитес о 150 млн евро за Альвареса: «Может показаться, что это дорого, — “Ливерпуль” подписал Торреса за 30 млн евро — но цену устанавливает рынок. Такой фантастический игрок може

Экс-тренер «Реала», «Ливерпуля» и других клубов Рафаэль Бенитес высказался об интересе «сливочных» к Хулиану Альваресу.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что «Мадрид» предложил 150 млн евро за форварда «Атлетико». «Матрасники» отклонили предложение, сославшись на отступные аргентинца в 500 млн евро.

"Это стало неожиданностью, потому что я этого не предполагал, так как упоминались и другие имена… Он, несомненно, отличный игрок, но проблема в том, что цену устанавливаете не вы, а рынок.

Мы подписали Торреса за 20 млн фунтов, что на тот момент составляло 30 млн евро. Это было самое громкое приобретение «Ливерпуля». Сейчас может показаться, что 150 млн это дорого, но это рыночные цены.

Сейчас центральный нападающий, который забивает голы и показывает практически стабильную игру, как Хулиан, может столько стоить. Он может стоить 100 или 150 миллионов. Очень сложно оценить его стоимость. Я думаю, это много, но он фантастический игрок, и если он будет играть на том же уровне, что и обычно, то вполне может стоить этих денег", — заявил Бенитес.