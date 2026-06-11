Бенитес о 150 млн евро за Альвареса: «Может показаться, что это дорого, — “Ливерпуль” подписал Торреса за 30 млн евро — но цену устанавливает рынок. Такой фантастический игрок може

Сейчас центральный нападающий, который забивает голы и показывает практически стабильную игру, как Хулиан, может столько стоить. Он может стоить 100 или 150 миллионов. Очень сложно оценить его стоимость. Я думаю, это много, но он фантастический игрок, и если он будет играть на том же уровне, что и обычно, то вполне может стоить этих денег", — заявил Бенитес.