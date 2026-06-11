Касильяс требует от «Порту» 3,7 млн евро за утрату трудоспособности и ущерб здоровью. Экс-вратарь «Реала» считает, что перенес инфаркт в 2019-м из-за чрезмерных нагрузок в клубе

В мае 2019 года экс-вратарь «Реала» и сборной Испании перенес инфаркт миокарда во время тренировки на базе португальского клуба. Касильяс утверждает, что причиной инфаркта стали чрезмерные физические нагрузки. Он подал иск против «Порту» с требованием компенсации в связи с утратой трудоспособности и серьезными последствиями для здоровья, от которых страдает уже семь лет.