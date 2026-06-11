«Россия должна была забивать нам больше — 4−6, но мы тоже могли забить 2 мяча». Защитник Тринидада и Тобаго Паудер после 0:3

— Я живу и играю в Нью-Йорке. Два дня мы летели до Калининграда. Это была моя самая длинная поездка в жизни, но я счастлив оказаться на таком прекрасном стадионе с хорошими людьми. — Некоторые футболисты сборной России сказали, что должны были вам забивать больше, чем три мяча. Что думаешь на этот счет?