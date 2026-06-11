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«Россия должна была забивать нам больше — 4−6, но мы тоже могли забить 2 мяча». Защитник Тринидада и Тобаго Паудер после 0:3

Защитник сборной Тринидада и Тобаго Ноа Паудер поделился впечатлениями от матча с Россией.

Источник: Спортс‘’

Россияне 9 июня победили команду Тринидада и Тобаго (3:0) в BetBoom товарищеском матче в Калининграде.

— Был ли перелет в Калининград самым сложным в твоей карьере?

— Я живу и играю в Нью-Йорке. Два дня мы летели до Калининграда. Это была моя самая длинная поездка в жизни, но я счастлив оказаться на таком прекрасном стадионе с хорошими людьми. — Некоторые футболисты сборной России сказали, что должны были вам забивать больше, чем три мяча. Что думаешь на этот счет?

— Я согласен, что Россия должна была забивать нам больше, но у нас выдающийся вратарь. Думаю, они могли забивать нам четыре, пять или шесть. Но мы тоже могли забивать два мяча, — сказал Паудер.