Глава «Динамо» о Шварце: «Россия осталась в глобальной повестке одним из ключевых игроков. У многих в мире уже другое восприятие ситуации — не такое линейное, взвешенное»

— Шварц покинул «Динамо» в 2022 году после начала СВО, доработав сезон до конца. Но позднее он высказывал свое неоднозначное отношение к СВО. Вас это не оттолкнуло от переговоров? Обсуждали ли как-то с ним этот вопрос? И как он согласился?