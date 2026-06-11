Глава «Динамо» о Шварце: «Россия осталась в глобальной повестке одним из ключевых игроков. У многих в мире уже другое восприятие ситуации — не такое линейное, взвешенное»

Немецкий специалист покинул клуб в 2022 году.
— Шварц покинул «Динамо» в 2022 году после начала СВО, доработав сезон до конца. Но позднее он высказывал свое неоднозначное отношение к СВО. Вас это не оттолкнуло от переговоров? Обсуждали ли как-то с ним этот вопрос? И как он согласился?
— Давайте вспомним 2022 год, когда представителей нашей страны сняли со всех соревнований.
Главное, о чем мы тогда заявляли, — спорт и политика должны оставаться в стороне друг от друга. Ведь всегда во всем мире было принято считать, что спорт призван объединять людей.
Спортивная площадка дает платформу, чтобы люди соревновались в честной и открытой спортивной борьбе. И соединять политику и спорт неправильно, о чем и заявляли представители российских спортивных ведомств и организаций после того, как произошли все эти отстранения.
Нужно понимать, что в 2022 году был определенный контекст, который превалировал, а в 2026 году мир поменялся. У многих в мире уже другое восприятие ситуации — не такое линейное, более взвешенное.
То, что Сандро Шварц возвращается, говорит о том, что Россия осталась в глобальной повестке одним из ключевых игроков.
Международные специалисты вновь готовы работать в России. Профессионалы и эксперты, далеко не только из футбола, возвращаются в Россию и продолжают работать. Многие международные компании остались работать в России.
На Петербургском международном экономическом форуме сейчас мы видим большое количество делегатов из Германии — это родина Сандро Шварца.
Здесь есть представители американского бизнеса, французского бизнеса и так далее. Россия не изолирована. Мы по-прежнему часть мировой системы спорта.
И я считаю, что Сандро Шварц привнесет свой опыт на пользу нашего родного клуба «Динамо» и российского футбола, — сказал Александр Ивлев.