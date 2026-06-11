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Казанский о ЧМ-2026: «Португалия играет лучше без Роналду. За счет сильной полузащиты он и в 41 способен забивать. Суперзвезды будут искать Криша, стараться попасть ему в голову»

Комментатор Денис Казанский поделился мыслями о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— Для Роналду и Месси — еще один шанс посостязаться друг с другом. Кто кого на сегодня?

— Прошлый турнир показал, что команда, как ни парадоксально, без Криштиану играет лучше. Для них это и наказание, и благословение одновременно. Даже давнишнее Евро-2016, если помните, Португалия выиграла, когда его на поле уже не было.

Но Роберто Мартинес очень спокоен по отношению к Роналду и показывает, что он будет играть при любом раскладе.

За счет самой сильной на турнире полузащиты в лице Бруну, Бернарду Силвы, Витиньи, Невеша он и в 41 способен забивать на таком уровне. Эти суперзвезды будут искать Криша всегда, стараться попасть ему в голову.

Но как-то все это выглядит довольно странно, если не сказать примитивно. Может быть, что-то другое Мартинес придумает, однако на старте именно так.

Поэтому Месси, убежден, будет иметь больший коэффициент полезного действия. Скалони построил команду не то что вокруг Лео, но с учетом его золотого касания.

Португалия в этом смысле пока куда более эгоцентрична. Но, возможно, здесь я обманываюсь, и Роналду станет звездой чемпионата мира, — сказал Денис Казанский.