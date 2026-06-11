Казанский о ЧМ-2026: «Португалия играет лучше без Роналду. За счет сильной полузащиты он и в 41 способен забивать. Суперзвезды будут искать Криша, стараться попасть ему в голову»

— Для Роналду и Месси — еще один шанс посостязаться друг с другом. Кто кого на сегодня?
— Прошлый турнир показал, что команда, как ни парадоксально, без Криштиану играет лучше. Для них это и наказание, и благословение одновременно. Даже давнишнее Евро-2016, если помните, Португалия выиграла, когда его на поле уже не было.
Но Роберто Мартинес очень спокоен по отношению к Роналду и показывает, что он будет играть при любом раскладе.
За счет самой сильной на турнире полузащиты в лице Бруну, Бернарду Силвы, Витиньи, Невеша он и в 41 способен забивать на таком уровне. Эти суперзвезды будут искать Криша всегда, стараться попасть ему в голову.
Но как-то все это выглядит довольно странно, если не сказать примитивно. Может быть, что-то другое Мартинес придумает, однако на старте именно так.
Поэтому Месси, убежден, будет иметь больший коэффициент полезного действия. Скалони построил команду не то что вокруг Лео, но с учетом его золотого касания.
Португалия в этом смысле пока куда более эгоцентрична. Но, возможно, здесь я обманываюсь, и Роналду станет звездой чемпионата мира, — сказал Денис Казанский.