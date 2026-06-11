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«Америке плевать на всех. Живут в собственном мире, считают себя лучшими и гегемонами. Им глубоко плевать на то, что кто-то скажет или подумает». Кирьяков о ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением касательно организации ЧМ-2026 в США.

Источник: Спортс‘’

Ранее во въезде в страну отказали сомалийскому судье Омару Артану.

"Когда принималось решение о проведении чемпионата мира в США, то в ФИФА прекрасно понимали, что такие инциденты будут.

Америке вообще плевать на всех. Они живут в собственном мире, считают себя лучшими и гегемонами в политическом плане.

И им глубоко плевать на то, что кто-то скажет или подумает. А если кто-то рот откроет, то они его заткнут.

Это видно по всему: США и в политике себя так ведут, и такое же поведение, как мы видим, переносится и на спорт. Я ничему не удивляюсь. Это, как говорится, Америка.

Думаю, что подобный хаос будет продолжаться и во время турнира. И инциденты будут возникать, и возмущения [у других стран] будет очень много", — сказал Сергей Кирьяков.