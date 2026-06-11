«Америке плевать на всех. Живут в собственном мире, считают себя лучшими и гегемонами. Им глубоко плевать на то, что кто-то скажет или подумает». Кирьяков о ЧМ-2026

Ранее во въезде в страну отказали сомалийскому судье Омару Артану.
"Когда принималось решение о проведении чемпионата мира в США, то в ФИФА прекрасно понимали, что такие инциденты будут.
Америке вообще плевать на всех. Они живут в собственном мире, считают себя лучшими и гегемонами в политическом плане.
И им глубоко плевать на то, что кто-то скажет или подумает. А если кто-то рот откроет, то они его заткнут.
Это видно по всему: США и в политике себя так ведут, и такое же поведение, как мы видим, переносится и на спорт. Я ничему не удивляюсь. Это, как говорится, Америка.
Думаю, что подобный хаос будет продолжаться и во время турнира. И инциденты будут возникать, и возмущения [у других стран] будет очень много", — сказал Сергей Кирьяков.