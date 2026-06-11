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Мартинес о замене Роналду в матчей с Нигерией: «Планировали, что Криштиану сыграет 45 или 60 минут. Важно иметь команду, которая в концовке может сыграть сильнее, чем в начале»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о замене Криштиану Роналду на 65-й минуте товарищеского матча против команды Нигерии (2:1).

Источник: Спортс‘’

"Мы планировали, что Криштиану сыграет 45 или 60 минут.

У Нуно Мендеша, как и у Гонсалу Рамуша, был индивидуальный план на 30 минут, а у Витиньи и Жоао Невеша — на 45 минут.

Важно работать над индивидуальным аспектом, а также иметь команду, которая может в концовке матча сыграть сильнее, чем в начале", — сказал Роберто Мартинес.

Роналду не забил в трех подряд матчах за Португалию — такого не было с Евро-2024. В перерыве с Нигерией поменяли всех полевых, кроме Криштиану, 41-летнего форварда сняли на 65-й.