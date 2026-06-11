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Агент Батракова: «Некорректно утверждать, что “ПСЖ” принял решение отказаться, либо не отказываться от трансфера Алексея. Ситуация находится в ожидании ключевой даты — 1 июля»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитник «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал информацию о том, что «ПСЖ» отказался от трансфера российского футболиста.

Источник: Спортс‘’

— По имеющейся у меня информации, официальные переговоры между клубами не проводились. В связи с этим делать какие‑либо однозначные выводы на текущий момент преждевременно.

— Писали о решении «ПСЖ» отказаться от трансфера Алексея. Вам об этом что-то известно?

— Подобные сообщения не имеют под собой оснований.

В ряде СМИ фигурирует информация о якобы завышенных требованиях со стороны игрока и его представителей. Однако данный аспект не подлежит комментированию ввиду отсутствия каких‑либо контактов между клубами.

Важно отметить, что опция выкупа контракта Алексея вступает в силу с 1 июля. До этой даты «ПСЖ» имел возможность заключить сделку на собственных условиях, что соответствовало бы их интересам.

Также важно отметить, что вопросы принятия решений по трансферной политике относятся исключительно к компетенции руководства клуба.

На текущий момент некорректно утверждать, что «ПСЖ» принял решение отказаться, либо не отказываться от трансфера Батракова. Ситуация находится в ожидании ключевой даты — 1 июля.

Именно после наступления этой даты появится объективное понимание наличия либо отсутствия официального предложения со стороны заинтересованного клуба, — сказал Владимир Кузьмичев.