Кристоф Дюгарри: «Франция — явный фаворит ЧМ-2026. У нас лучшие игроки. Что плохого в том, чтобы сказать, что мы приехали выиграть турнир? Кто подготовлен лучше, чем мы?»

"Мы — сборная Франции. Что плохого в том, чтобы сказать, что мы приехали, чтобы выиграть чемпионат мира?
Мы приехали с уважением, но мы — сборная Франции, у нас невероятные игроки.
Мы все можем притворяться, но давайте остановимся… У нас лучшие игроки. Мы приехали, чтобы победить, и мы должны победить.
Мы не можем игнорировать качество наших игроков. У нас есть проблема на позиции крайнего защитника, но у нас есть резерв в обороне, полузащите и нападении.
Какая команда лучше подготовлена, чем мы? Мы явные фавориты. Невыигрыш будет провалом для Дидье Дешама", — заявил Кристоф Дюгарри.