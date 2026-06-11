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Кристоф Дюгарри: «Франция — явный фаворит ЧМ-2026. У нас лучшие игроки. Что плохого в том, чтобы сказать, что мы приехали выиграть турнир? Кто подготовлен лучше, чем мы?»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что сборная Франции является фаворитом ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Мы — сборная Франции. Что плохого в том, чтобы сказать, что мы приехали, чтобы выиграть чемпионат мира?

Мы приехали с уважением, но мы — сборная Франции, у нас невероятные игроки.

Мы все можем притворяться, но давайте остановимся… У нас лучшие игроки. Мы приехали, чтобы победить, и мы должны победить.

Мы не можем игнорировать качество наших игроков. У нас есть проблема на позиции крайнего защитника, но у нас есть резерв в обороне, полузащите и нападении.

Какая команда лучше подготовлена, чем мы? Мы явные фавориты. Невыигрыш будет провалом для Дидье Дешама", — заявил Кристоф Дюгарри.