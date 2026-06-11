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Мексика — ЮАР. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Сборная Мексики сыграет с командой ЮАР в стартовом матче ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека».

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

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