Мексика — ЮАР. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Игра пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
Сборная Мексики сыграет с командой ЮАР в стартовом матче ЧМ-2026.
Игра пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.