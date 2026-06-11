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Форвард Ирана Тареми: «На ЧМ-2026 очень напряженная атмосфера. Говорят, охватывает атмосфера дружелюбия, когда попадаешь в принимающую страну. Не чувствую этого»

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми заявил о напряженной атмосфере на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

На групповом этапе Иран сыграет с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

"Я был на трех чемпионатах мира. И всегда говорят, что как только ты сходишь с трапа самолета и попадаешь в принимающую страну, тебя охватывает уникальная атмосфера дружелюбия.

К сожалению, сейчас я этого не чувствую.

На этом чемпионате мира очень напряженная атмосфера. Это чувствуется, и, к сожалению, это из-за таких действий, как отказы в визах. Возможно, это просто мое личное ощущение", — сказал Мехди Тареми.

Иран об отказе в визах части делегации сборной: «США нарушают правила ФИФА и обязательства принимающей стороны. Это политически предвзятое вмешательство в спорт».