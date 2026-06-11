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Директор Германии Феллер о возможном бойкоте ЧМ-2026: «Всегда считал это неправильным. Это только вредит спортсменам и зрителям и ничего не дает»

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер высказался о призывах к бойкоту ЧМ-2026 в США и политических проблемах в стране.

Источник: Спортс‘’

"Дискуссия, состоявшаяся несколько месяцев назад, о том, следует ли нам обсуждать бойкот внутри Федерации футбола Германии, — я всегда считал это неправильным.

Лично я, даже будучи молодым игроком в начале 1980-х, был против бойкота Олимпийских игр. Потому что это ничего не дало ни в 1980 году, ни в 1984 году.

Я считал это неправильным тогда, и до сих пор считаю неправильным. Потому что это только вредит спортсменам и зрителям и ничего не дает. Но я согласен, что некоторые вещи, которые вы читаете, неприятны.

Тем не менее я оптимистичен и надеюсь, что все будет спокойно, и это будет великолепный чемпионат мира", — сказал Руди Феллер.

Хенессу не нравится ситуация в США: «Но Германия не должна бойкотировать ЧМ. Самой большой ошибкой была акция в Катаре, мы настроили против себя весь арабский мир. Это было нелепо».