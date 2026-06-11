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Мюллер о Месси и Роналду на ЧМ: «Я настроен скептически. У Криштиану сохранились качества в завершении атак, но в обороне действуешь 10,5 игроками»

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился мыслями о том, как Лионель Месси и Криштиану Роналду могут выступить на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Мне это кажется чрезвычайно интересным. Я довольно скептически настроен и с любопытством жду, чем это закончится.

У нынешнего Роналду, безусловно, по-прежнему сохранились качества в завершении атак, но в обороне ты действуешь 10,5 игроками.

Я наблюдаю за Месси в МЛС. Когда мяч у него в ногах, то наблюдать за ним одно удовольствие. Против него по-прежнему невероятно сложно защищаться. Этот навык у него не исчезнет.

Однако молодые футболисты физически находятся просто на другом уровне", — сказал Томас Мюллер.

7 интриг ЧМ-2026 от Лукомского — с Месси, Роналду, Ямалем и Анчелотти в Бразилии.