Казанский о ЧМ-2026: «Для тех, кто ценит время, уже понятно, что смотреть, а что неинтересно. Увидим огромное количество команд, которые приедут защищаться, а атаковать только стандартами»

— Что-то принципиально новое по сравнению с Катаром можем увидеть?
— Если говорить о собственно игре, то с учетом длинного сезона, сильно сомневаюсь. Это мы скорее вправе ожидать от Лиги чемпионов и чемпионата Европы — там выборка совсем другая.
Здесь же количество команд неразумное, хотя смысл для ФИФА объясним и даже правилен. Но с позиций футбола как науки серьезного обогащения ждать не приходится, слишком уж большое расслоение.
С точки зрения самого процесса, посмотрим на разные команды. Хотя для тех, кто ценит свое время, уже сейчас понятно, что смотреть, а что неинтересно.
— Футболисты предстанут куда более утомленными, чем прежде?
— Да, это очевидно. Перед декабрьским ЧМ в Катаре еще и пауза в клубных турнирах приличная была, хотя сезон вроде бы только начинался.
И как показала практика — все это сработало настолько, что мы получили какой-то летучий турнир с лучшим финалом в истории.
Содержание игр, команды-открытия типа Марокко дали очень яркий окрас тому чемпионату. Сейчас же, боюсь, будут побеждать не за счет качества игры. И триумфатором в итоге может стать отнюдь не та команда, что лучше всех играет на Земле.
На первый план выйдут глубина состава с учетом ее качества, грамотная ротация, продвинутость системы восстановления.
— И все же этот чемпионат способен подкрепить тенденцию, что атакующие игроки становятся лучше обороняющихся?
— Возвращаясь к сопутствующим чемпионату аспектам, очевидно, что проще будет играть от обороны.
И мы увидим огромное количество команд, которые приедут защищаться, а атаковать только стандартами.
Очень хотелось бы обмануться, но кажется, что матчей с закрытым забралом будет большинство. Но если кто-то сверкнет на этом сером и унылом фоне, увидим нечто действительно запоминающееся, — сказал Денис Казанский.