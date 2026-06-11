Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Мексика
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Южная Корея
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.18
П2
2.79
Футбол. ЧМ-2026
12.06
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
4.70
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Коста-Рика
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Португалия
2
:
Нигерия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Аргентина
3
:
Исландия
0
П1
X
П2

Казанский о ЧМ-2026: «Для тех, кто ценит время, уже понятно, что смотреть, а что неинтересно. Увидим огромное количество команд, которые приедут защищаться, а атаковать только стандартами»

Комментатор Денис Казанский поделился мнением о том, какой стиль игры команды могут показать на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— Что-то принципиально новое по сравнению с Катаром можем увидеть?

— Если говорить о собственно игре, то с учетом длинного сезона, сильно сомневаюсь. Это мы скорее вправе ожидать от Лиги чемпионов и чемпионата Европы — там выборка совсем другая.

Здесь же количество команд неразумное, хотя смысл для ФИФА объясним и даже правилен. Но с позиций футбола как науки серьезного обогащения ждать не приходится, слишком уж большое расслоение.

С точки зрения самого процесса, посмотрим на разные команды. Хотя для тех, кто ценит свое время, уже сейчас понятно, что смотреть, а что неинтересно.

— Футболисты предстанут куда более утомленными, чем прежде?

— Да, это очевидно. Перед декабрьским ЧМ в Катаре еще и пауза в клубных турнирах приличная была, хотя сезон вроде бы только начинался.

И как показала практика — все это сработало настолько, что мы получили какой-то летучий турнир с лучшим финалом в истории.

Содержание игр, команды-открытия типа Марокко дали очень яркий окрас тому чемпионату. Сейчас же, боюсь, будут побеждать не за счет качества игры. И триумфатором в итоге может стать отнюдь не та команда, что лучше всех играет на Земле.

На первый план выйдут глубина состава с учетом ее качества, грамотная ротация, продвинутость системы восстановления.

— И все же этот чемпионат способен подкрепить тенденцию, что атакующие игроки становятся лучше обороняющихся?

— Возвращаясь к сопутствующим чемпионату аспектам, очевидно, что проще будет играть от обороны.

И мы увидим огромное количество команд, которые приедут защищаться, а атаковать только стандартами.

Очень хотелось бы обмануться, но кажется, что матчей с закрытым забралом будет большинство. Но если кто-то сверкнет на этом сером и унылом фоне, увидим нечто действительно запоминающееся, — сказал Денис Казанский.