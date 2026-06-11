Казанский о ЧМ-2026: «Для тех, кто ценит время, уже понятно, что смотреть, а что неинтересно. Увидим огромное количество команд, которые приедут защищаться, а атаковать только стандартами»

Содержание игр, команды-открытия типа Марокко дали очень яркий окрас тому чемпионату. Сейчас же, боюсь, будут побеждать не за счет качества игры. И триумфатором в итоге может стать отнюдь не та команда, что лучше всех играет на Земле.