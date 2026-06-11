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Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: «Иногда полезно успокоиться, порелаксировать. Мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с запретом во въездом в США арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"То, что случилось с арбитром из Сомали, — это печально. Мы не можем все контролировать. Мы стараемся, обсуждаем, смотрим. Иногда, может быть, полезно просто успокоиться, порелаксировать.

Наш мир очень агрессивный, безопасность — превыше всего. Необходимо уважать принимаемые решения. И когда я говорю «успокойтесь», я не имею в виду «успокойтесь и ничего не делайте».

Мы должны понимать, что мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией.

Мы — спортивная организация. Стараемся делать все возможное с теми средствами, которые у нас есть", — заявил Джанни Инфантино.