Месси откликнулся на просьбу журналиста с ДЦП, попросил болельщиков не толкаться и ответил на его вопросы

«Честно говоря, я никогда не зацикливался на личных рекордах. Я стараюсь добиваться целей команды, делать то, что лучше для сборной и для коллектива. Мы идем от матча к матчу, стараемся показывать максимум и сохранять тот уровень конкуренции, который у нас есть сейчас», — сказал Месси.