Месси откликнулся на просьбу журналиста с ДЦП, попросил болельщиков не толкаться и ответил на его вопросы

После товарищеского матча с Исландией (3:0) Месси раздавал автографы на выходе со стадиона. В какой-то момент он заметил окликнувшего его Гутьерреса в толпе, пожал ему руку, попросил болельщиков не толкаться и согласился ответить на два вопроса журналиста.
Сначала Гутьеррес напомнил аргентинцу, что тому осталось всего три гола до рекорда по количеству забитых мячей в истории ЧМ.
«Честно говоря, я никогда не зацикливался на личных рекордах. Я стараюсь добиваться целей команды, делать то, что лучше для сборной и для коллектива. Мы идем от матча к матчу, стараемся показывать максимум и сохранять тот уровень конкуренции, который у нас есть сейчас», — сказал Месси.
Затем журналист спросил, в какой момент форвард понял, что готов сыграть еще на одном чемпионате мира.
"Это произошло само собой. После прошлого чемпионата мира я говорил, что до следующего турнира еще очень далеко и что ждать четыре года будет непросто. Но я продолжал играть.
Даже после перехода в «Интер Майами» я всегда старался показывать свой максимум. Я почувствовал себя хорошо и понял, что готов. Для меня большая радость быть здесь", — добавил Лео.